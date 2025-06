Leggende Pokémon: Z-A Nintendo Switch 2 Edition disponibile in preordine su Amazon

Cos'è Leggende Pokémon: Z-A

In questo gioco potrete esplorare Luminopoli godendo di una serie novità, come risoluzione e frame rate migliorati. Inoltre, per la prima volta Allenatori e Pokémon potranno muoversi in tempo reale durante le lotte. Con questa edizione otterrete sia il gioco (versione su scheda) sia il pacchetto upgrade alla Nintendo Switch 2 Edition. Game Freak promette meccaniche inedite e un'esperienza di gioco ancora più divertente, grazie all'esplorazione di un mondo aperto e ricco di paesaggi da scoprire, e a lotte ancora più interattive e suggestive.

Leggende Pokémon: Z-A Nintendo Switch 2 Edition

Il vostro iniziale compagno di avventura potrà essere Totodile, Tepig o Chikorita. Tra le novità troviamo anche la megaevoluzione, oltre alla classica evoluzione, potendo sbloccare anche un nuovo livello di potenza.

