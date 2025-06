Survival Kids, l'avventura cooperativa di Konami che sfrutta GameChat e GameShare

Konami, con Survival Kids, ha provato a cogliere i vantaggi e smorzare i pericoli della situazione. Il publisher giapponese, infatti, ha riesumato una delle sue innumerevoli proprietà intellettuali e l'ha data in mano direttamente a Unity. Chi meglio di loro poteva ottimizzare il proprio motore grafico in vista del lancio di Switch 2? Nessuno, evidentemente, anzi lo Studio Head di Unity ci ha tenuto a ribadire come l'aver sviluppato direttamente questo gioco ha consentito alla sua azienda di fare tanta esperienza con la nuova console e di arrivare al lancio con tutta una serie di ottimizzazioni e strumenti che agevoleranno enormemente chi lavora in Unity e vuole convertire il proprio gioco su Switch 2.

Le sfide, invece, sono prevalentemente due: da una parte abbiamo una platea che per forza di cose non è ampia come quella di una piattaforma nel pieno del suo ciclo, dall'altra ci sono tante incognite tecniche . Come ottimizzare il motore grafico? Quali sono i modi migliori per sfruttare le nuove caratteristiche della console? Esistono esperienze che meglio si sposano con la nuova utenza?

Essere un gioco di lancio è sia una grande opportunità, sia una sfida non da sottovalutare. Tra i vantaggi c'è l'avere un'attenzione e un palcoscenico che diversamente sarebbe difficile ottenere : i nuovi possessori di una console, da una parte, sono affamati di nuove esperienze con le quali mettere alla prova la propria macchina, mentre i produttori sono altrettanto felici di avere nomi diversi coi quali presentarsi sul mercato: una lineup di lancio forte è fondamentale per iniziare la generazione col piede giusto.

Invece Konami ha deciso di trasformare il tutto in un'avventura cooperativa lineare , infarcita di piccoli puzzle e segreti, che di "survival", però, ha davvero ben poco, perlomeno nella concezione moderna del termine. Non che sia un male, intendiamoci, solo che il nome potrebbe essere fuorviante.

Si trattava di un'esperienza davvero originale per i tempi , dato che chiedeva di sopravvivere alle avversità accumulando risorse, costruendo nuovi oggetti e muovendosi in un mondo aperto pieno di pericoli. Si trattava di un survival ante litteram, di un gioco che riproposto oggi, svecchiato nelle meccaniche e potenziato con un motore grafico moderno, sarebbe stato perfettamente a suo agio nel mercato attuale.

L'originale Survival Kids, conosciuto anche come Stranded Kids in Europa, è un videogioco di sopravvivenza sviluppato da Konami per Game Boy Color nell'ormai lontanissimo 1999. Il giocatore doveva interpretare un ragazzo o una ragazza che, dopo un naufragio, si ritrova su un'isola deserta e deve provare a sopravvivere esplorando l'isola, cercando risorse, costruendo oggetti.

Il nuovo Survival Kids

Come dicevamo, il nuovo Survival Kids mantiene solo l'ambientazione e l'incipit dell'originale, per costruire un'avventura cooperativa pensata prevalentemente per i giovanissimi. Al comando di un ragazzino o una ragazzina, infatti, bisognerà farsi strada attraverso livelli lineare superando piccoli puzzle che di volta in volta bloccheranno il nostro procedere. Sarà necessario trovare i meccanismi per attivare un particolare ascensore, aprire il percorso per poter trasferire la base nella sezione successiva dell'isola o trovare i progetti per costruire particolari oggetti o macchinari.

Alcuni puzzle possono essere risolti più velocemente in cooperativa

Tutte queste operazioni possono essere svolte di norma semplicemente premendo uno o due tasti, che cambiano contestualmente con l'azione: una volta con Y si può far mangiare un manicaretto, un'altra sfruttare un attrezzo e quella successiva raccogliere qualcosa da terra: gli ingegneri di Unity sono stati bravi a programmare il flusso del gameplay e si procede tra i livelli senza grossi intoppi, alternando le varie abilità in maniera naturale.

Per rendere il tutto più fluido e semplice, gli sviluppatori hanno creato un'avventura senza inventari: questo vuol dire che si potranno usare solo le cose che si hanno in mano, creando situazioni alla Overcooked dove tutti corrono spostando cose, lanciando nei pentoloni, macchinari o altro i materiali che si sono raccolti in giro.

Costruire la base è un gioco da ragazzi.. spostarla in giro per l'isola si rivelerà un pelo più complicato

C'è un grande correre da un lato all'altro dei livelli per spostare roba e combinare oggetti; ognuno, infatti, è libero di fare quel che vuole, anche se solo collaborando con gli altri si possono completare determinate operazioni o sbloccare la zona successiva delle isole. Alcuni oggetti, per esempio, possono essere sollevati solo raggiungendo un livello sufficiente di forza totale, numero che si può raggiungere sia mangiando in pochi tanti pasti o, al contrario, ovvero mangiando poco tutti.

La meccanica del cibo, infatti, è stata pensata sia per limitare un po' il ritmo dei movimenti, sia per spingere i giocatori a collaborare. Ognuno può mangiare fino a un massimo di 10 pasti, il che vuol dire che può correre più a lungo, spostare per più tempo pesi ingenti o arrampicarsi più in alto. Collaborando con le altre persone, però, si potranno accorciare ulteriormente i tempi, spostando gli oggetti pesanti più velocemente o semplicemente risolvendo i puzzle suddividendosi i compiti.

La varietà degli scenari sarà ampia

Ci sarà chi è completamente disinteressato a queste cose e punterà a esplorare ogni anfratto delle mappe alla ricerca dei collezionabili -che come sempre cercheranno di ovviare la mancanza di achievement sulle console di Nintendo- o semplicemente "perdendo tempo" cucinando e godendosi la compagnia degli amici. Altri, invece, vorranno provare a finire i livelli velocemente, così da ottenere le 3 agognate stelle e settare nuovi record.

Konami e Unity hanno provato a mettere assieme diverse tipologie di giocatori dando loro obiettivi e modi di giocare differenti, così da soddisfare tutti. I più piccoli potranno divertirsi a portare le cose a mano, cucinare e non avere la frustrazione di avere limiti di tempo o game over a scandire la loro avventura, mentre i più grandicelli potranno puntare a finire tutto nelle 10-12 ore preventivate, cercando scorciatoie, lanciando oggetti oltre gli ostacoli per fare prima e tentando manovre più complesse.

Gli enigmi sono piuttosto lineari, ma richiederanno comunque un po' di collaborazione tra le persone

Forse manca un po' di interazione in più tra i giocatori o un pizzico di libertà supplementare, ma i livelli scorrono via veloci, sono scanditi da fasi chiare e consentono un approccio mordi e fuggi.