Moto G56 5G, Moto G86 5G e Moto G86 Power 5G sono i nuovi smartphone di fascia media secondo Motorola

Motorola Moto G86 Power 5G: specifiche tecniche e prezzi

Terminiamo infine con Motorola Moto G86 Power 5G, che offre un display AMOLED da 6,67 pollici di diagonale con risoluzione 2712 x 1220 pixel e una frequenza d'aggiornamento pari a 120 Hz, oltre che un picco di luminosità fissato a 4500 nit, protetto dal vetro Corning Gorilla Glass 7i. Al suo interno troviamo il chip MediaTek Dimensity 7300, abbinato a 8 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Passiamo al comparto fotocamere, dove troviamo un sensore principale Sony LYTIA-600 da 50 megapixel, abbinato a un sensore ultrawide da 8 megapixel con apertura f/2.2, oltre che un sensore frontale da 32 megapixel con apertura f/2.2 e supporto alla tecnologia Quad Pixel.

Motorola Moto G86 Power

Una delle caratteristiche salienti di questo modello è rappresentata senz'ombra di dubbio dalla sua ampia batteria che muove in netto passo in avanti forte dei suoi 6720 mAh di capacità, con il supporto alla ricarica TurboPower da 30 W di potenza. Il nuovo modello sarà in vendita da luglio nelle colorazioni Pantone Spellbound, Pantone Cosmic Sky, Pantone Golden Cypress e infine Pantone Chrysanthemum, ad un prezzo consigliato di 399 euro. Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da Motorola, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.