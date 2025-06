Nintendo sta facendo di tutto per spingere le vendite di Nintendo Switch 2 in Giappone, anche guadagnare meno

Nintendo sta facendo di tutto per garantire che Nintendo Switch 2 venda come il pane in Giappone, territorio per cui ha elaborato un piano d'azione decisamente aggressivo. La testata Bloomberg ha svelato che è addirittura arrivata a garantire ai negozianti un margine maggiore rispetto alla media sulle singole vendite, in modo da motivarli a dare risalto alla nuova console sui loro scaffali.

Insomma, non solo in Giappone Nintendo Switch 2 costa meno che nel resto del mondo, ma Nintendo guadagna anche meno su ogni singola unità venduta.