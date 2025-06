La serie Google Pixel 10 potrebbe uscire in anticipo, secondo un rumor

Già dall'anno scorso abbiamo assistito ad un decisivo cambio nelle strategie di Google, che ha così deciso di spostare il piano d'uscita da ottobre ad agosto, con l'ultima serie Pixel 9, per anticipare i tempi sulla concorrenza. I piani potrebbero cambiare ulteriormente con la serie Google Pixel 10: alcuni utenti appartenenti alla community Pixel Superfans avrebbero infatti già ricevuto l'invito, da parte della compagnia, all'evento Pixel Penthouse , che rappresenterà con ragionevole certezza l'occasione per la presentazione della nuova serie di smartphone. Di tutti gli utenti appartenenti alla community Pixel Superfans, 25 avranno la possibilità di provare i nuovi modelli in occasione dell'evento.

Quando uscirà la nuova serie Google Pixel 10

Alla luce dei recenti inviti, la serie Google Pixel 10 potrebbe addirittura vedere la luce nel corso del mese di giugno, in netto anticipo rispetto a quanto avvenuto l'anno scorso con Google Pixel 9. Chiaramente è bene specificare come sempre che si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) in via ufficiale dalla compagnia produttrice.

Google Pixel 10

Restiamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti a tal proposito da Google, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi. Vi ricordiamo che l'evento Pixel Penthouse è atteso il prossimo 27 giugno in quel di Londra, con una durata indicativa di circa un'ora e mezza, e vedrà il probabile annuncio del modello Google Pixel 10 Pro Fold.