Google Pixel 10 Pro Fold esce allo scoperto con nuovi leak

Ci eravamo lasciati giusto qualche settimana fa con una fuga di notizie della nuova serie Google Pixel 10, prevista in arrivo quest'estate. Nel corso delle ultime ore, in particolare, un leak avrebbe gettato luce su numerosi render della nuova serie Google Pixel 10 , che includerà il modello standard, Google Pixel 10 Pro e Google Pixel 10 Pro Fold , con particolare focus su quest'ultimo: scopriamone insieme tutti i dettagli e le principali specifiche tecniche.

Le possibili specifiche tecniche di Google Pixel 10 Pro Fold

Come per il resto della lineup di Google Pixel 19 trapelata i primi di marzo, anche in questo caso non assisteremo a novità significative in termini di design. Secondo quanto è possibile evincere dai render trapelati, il nuovo modulo fotocamere presenterà la stessa dimensione della generazione precedente, suggerendo la possibile adozione degli stessi sensori, con una fotocamera principale da 48 megapixel.

Google Pixel 10 Pro Fold

Google Pixel 10 Pro Fold, il cui nome in codice è "Rango", monterà probabilmente il chip Google Tensor G5 realizzato da TSMC, accompagnato da una RAM da 16 GB e con 256 o 512 GB di memoria interna, in base alle preferenze degli utenti. Al momento non conosciamo le esatte dimensioni del nuovo modello pieghevole, che sarà probabilmente più sottile di Google Pixel 9 Pro Fold, pur non arrivando probabilmente ai livelli di HONOR Magic V3 e OPPO Find N5.