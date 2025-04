Naughty Dog ha annunciato ufficialmente che The Last of Us Parte 2 Remastered è verificato per Steam Deck, dunque il gioco sarà perfettamente compatibile con l'handheld prodotto da Valve già al lancio, fissato per il 3 aprile.

Non è ancora dato sapere quali saranno esattamente le prestazioni del gioco su questo dispositivo, ma un annuncio così anticipato lascia ben sperare per quanto concerne il grado di ottimizzazione e la scalabilità dell'esperienza.

Bisogna infatti dire che stavolta Sony ha affidato la realizzazione della versione PC agli esperti di Nixxes, oltre che a Iron Galaxy Studios, che come ricorderete sono stati gli autori del clamoroso passo falso di The Last of Us Parte 1.

Ancora pochi giorni, dunque, e potremo verificare la qualità di quest'ultima conversione, che porterà finalmente sulla piattaforma Windows la seconda e ultima (per il momento?) parte della straordinaria saga firmata Naughty Dog.