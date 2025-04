Il lancio di The Last of Us Parte 2 Remastered su PC è alle porte, ecco date e orari di sblocco

Il debutto della versione PC di The Last of Us Parte 2 Remastered è praticamente dietro all'angolo e il team di Naughty Dog ha pubblicato una pratica immagine che indica data e orario esatti per lo sblocco delle copie acquistate su Steam ed Epic Games Store.

Per quanto riguarda i giocatori italiani, sarà possibile iniziare a giocare a partire dalle 17:00 di giovedì 3 aprile. Non si parla di opzioni per il precaricamento dei dati, con la speranza che non sia necessario scaricare il tutto al momento dello sblocco delle copie digitali. Nel caso del remake del primo capitolo questa opzione è stata fornita a due giorni esatti dal lancio, si spera che sia così anche per il seguito.