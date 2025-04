Un video ci mostra il motion capture di Kingdom Come: Deliverance 2

Warhorse Studios ha pubblicato un nuovo video di Kingdom Come: Deliverance 2 in cui vengono mostrate alcune sessioni di motion capture, ossia la tecnica per catturare i movimenti di attori in carne e ossa e trasformarli in animazioni.

Del gioco non si vede praticamente niente, ma se siete attenti (e avete giocato a Kingdom Come: Deliverance 2) potreste riconoscere alcune delle movenze dei personaggi principali, in particolare di alcune scene specifiche.