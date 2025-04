Coyote Vs. Acme è ufficialmente salvo, il film arriverà nelle sale

Coyote Vs. Acme è ufficialmente salvo: la cessione di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi è andata a buon fine e dunque il film arriverà nelle sale nel corso del 2026 grazie all'impegno di Ketchup Entertainment, che ha acquistato la pellicola per circa 50 milioni di dollari.

Si tratta ovviamente di una gran bella notizia per i tantissimi fan dei Looney Tunes, che l'anno prossimo potranno assistere al lungometraggio diretto da David Green e scritto da Samy Burch, forte di un cast che include attori come Will Forte, John Cena, Lana Condor e Tone Bell.

Realizzato con una tecnica mista, simile a quella di classici come Chi ha incastrato Roger Rabbit? e Space Jam, Coyote Vs. Acme segue le vicende di Wile E. Coyote che, stanco dei continui fallimenti causati dai prodotti Acme nelle sue infinite battute di caccia al Roadrunner, assume un avvocato e fa causa all'azienda.

Tuttavia la faccenda si complica quando l'avvocato in questione, interpretato da Will Forte, finisce per scontrarsi con il suo ex capo (John Cena) e decide di dar vita a una battaglia legale carica di situazioni divertenti e colpi di scena.