GameShare è una delle novità di Nintendo Switch 2: consente di condividere i giochi

Funziona così: laddove si possieda un gioco compatibile con GameShare, sarà possibile condividerlo con altri utenti in locale senza che possiedano una copia del titolo, come accade ad esempio con i vari Pass Amici e simili.

Una funzionalità senz'altro utile

Disponibile in concomitanza con l'uscita di Nintendo Switch 2, la funzionalità GameShare si pone senza dubbio come un extra gradito per chi è abituato a giocare insieme agli amici, e non mancherà di spingere le vendite dei titoli che la supportano.