Un nuovo God of War sarebbe in sviluppo: forse sarà allo State of Play, ma di certo non è ciò che vi aspettate

Secondo quanto indicato, un nuovo God of War è in sviluppo , ma non si tratta di un capitolo principale simile ai più recenti titoli: sarà qualcosa di completamente diverso .

Come vi abbiamo già segnalato, il 4 giugno vi sarà un nuovo State of Play , l'evento di Sony utilizzato per mostrare le ultime novità dedicate al mondo di PlayStation. Possiamo aspettarci svariati annunci, visto che dovrebbe trattarsi di uno show da ben 40 minuti, ma esattamente cosa potrebbe essere mostrato? Uno dei nomi più chiacchierati è quello di God of War e il noto leaker / insider Tom Henderson - anche firma della testata Insider Gaming - ha svelato qualche nuovo dettaglio.

Che tipo di gioco sarà il nuovo God of War secondo i rumor

L'informazione è stata condivisa tramite Twitter: un utente ha commentato la notizia dello State of Play in un tweet di Henderson e ha chiesto al leaker se per caso ci sono nuove informazioni, dopo i precedenti rumor condivisa da Henderson stesso e corroborati anche da Jeff Grubb, altro giornalista e gola profonda del mercato videoludico.

Henderson ha quindi risposto in modo breve che sta sentendo un sacco di chiacchiere riguardo a un nuovo God of War e che in effetti pare essere un progetto in 2,5 dimensioni (probabilmente un gioco a scorrimento laterale) forse di genere metroidvania. Non pare che Henderson abbia una vera certezza di cosa sia l'opera, visto che afferma "qualsiasi cosa sarà".

Ciò che però "conferma" è che si tratterebbe di un progetto con un valore produttivo ben inferiore rispetto a quanto inizialmente aveva creduto: difficile dire cosa voglia dire, ma l'impressione è che possiamo aspettarci più una sorta di indie dedicato a God of War e non un progetto massiccio.

Ovviamente parliamo di leak e rumor, non di informazioni ufficiali, ma Henderson è una fonte sempre molto precisa e affidabile. Non è chiaro se si aspetti di vedere questo God of War allo State of Play, ma certamente sarebbe uno spazio perfetto per una piccola sorpresa nel mezzo di opere più grandi come Death Stranding 2 e Ghost of Yotei.