Ghostrunner 2: il trailer gameplay dal PlayStation Showcase di maggio 2023

Durante il PlayStation Showcase di maggio 2023, Sony ha mostrato (anche) il nuovo trailer per Ghostrunner 2, atteso per PS5, Xbox Series X|S e PC. Il periodo di uscita è il 2023.

Ghostrunner 2 è sviluppato da One More Level e pubblicato da 505 Games. Ambientato un anno dopo il primo capitolo, Ghostrunner 2 vede il protagonista cyber-ninja Jack uscire per la prima volta dalla trappola mortale della Dharma Tower per esplorare una vasta landa desolata.

Ghostrunner 2 viene descritto come "caratterizzato da intensi combattimenti a ritmo incalzante e da un gameplay estremamente impegnativo" e promette di "alzare la posta in gioco rispetto all'originale in tutti i modi possibili, compreso, per la prima volta, il combattimento veicolare, in quanto Jack affronta le terre desolate in sella alla sua nuova motocicletta".

Avremo accesso a nuovi poteri, abilità potenziabili, meccaniche di spostamento uniche e una narrazione espansa rispetto al primo gioco, con un mondo più profondo e nuovi nemici mortali. Ghostrunner 2 viene definita la "power fantasy definitiva" con una soundtrack synthwave di altissima qualità.