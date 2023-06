Total War: Pharaoh, le nuove immagini mostrano più dettagli del gioco

L'editore SEGA e lo studio di sviluppo Creative Assembly hanno pubblicato delle nuove immagini di Total War: Pharaoh, nuovo capitolo della serie Total War annunciato pochi giorni fa, che gode di un'ambientazione inedita e affascinante.

Vediamo le immagini raccolte in una ricca galleria:

Come potete notare, gli scatti mostrano vari ambienti caratteristici dell'ambientazione del gioco, tra città cinte da alte mura con quello che supponiamo essere il Nilo sullo sfondo, antichi e affascinanti templi e le immancabili piramidi.

Gli scatti più interessanti sono quello dedicato a un assedio e il dettaglio di una delle unità, di cui possiamo ammirare l'ottima ricostruzione. Insomma, svelano molti più dettagli di quelli visti nel materiale dell'annuncio. Se volete saperne di più, leggete il nostro provato di Total War: Pharaoh.

Leggiamo anche la descrizione ufficiale del gioco:

Scopri l'antico Egitto nell'epoca della sua massima potenza in Total War: PHARAOH, il nuovo capitolo della pluripremiata serie di videogiochi strategici, e affronta i drammatici eventi che ne minacciano la distruzione. Sperimenta battaglie dinamiche in tempo reale e un'incredibile gestione dell'impero a turni: sarai in grado di avere la meglio sui tuoi avversari, diventando l'ultimo grande faraone d'Egitto, e di resistere al crollo di una civiltà iconica?

L'epoca del grande faraone Merneptah è a un passo dalla fine, e il popolo d'Egitto attende disperato l'arrivo di un nuovo leader. I contendenti al trono sono numerosi, ma la strada per fregiarsi del titolo di faraone è irta di pericoli. Rivivi una meravigliosa riproduzione del declino dell'età del bronzo mentre affronti disordini sociali e disastri naturali e combatti per proteggere il tuo popolo da orde di invasori.