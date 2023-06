Spider-Man: Across the Spider-Verse debutta oggi nei cinema italiani

Oggi, giovedì 1 giugno, Spider-Man: Across the Spider-Verse debutta nei cinema italiani, pronto a raccontarci la nuova avventura di Miles Morales e le varie versioni del nostro amichevole Spider-Man di quartiere. Approfittiamo dell'occasione per riepilogare le informazioni più importanti sulla pellicola prodotta da Sony e distribuita da Eagle Pictures.

Sequel del bellissimo Spider-Man: Un Nuovo Universo del 2018, anche in questa nuova avventura Miles Morales (Shamiek Moore) e Gwen Stacy (Hailee Steinfeld) si troveranno a collaborare con gli Spider-Man provenienti da altre dimensioni, in particolare Peter B. Parker (Jake Johnson) e Miguel O'Hara, lo Spider-Man futuristico del 2099, per riuscire a sventare una grave catastrofe che rischia di far collassare il multiverso.

"Miles Morales torna per un'epica avventura che porterà il nostro eroe di Brooklyn attraverso il multiverso", recita la sinossi ufficiale. "Dopo essersi riunito con Gwen Stacy, l'amichevole Spider-Man di quartiere di Brooklyn viene catapultato nel Multiverso, dove incontra una squadra di "Spider-Eroi" incaricata di proteggerne l'esistenza. Ma quando gli eroi si scontrano su come affrontare una nuova minaccia, Miles si ritrova contro gli altri "Ragni" e dovrà ridefinire cosa significa essere un eroe per poter salvare le persone che ama di più."

La pellicola è diretta da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson sulla base della sceneggiatura realizzata da Phil Lord, Christopher Miller e Dave Callaham. Il film avrà una durata di 140 minuti, circa 30 minuti in più della precedente avventura dell'arrampicamuri.

La trilogia di Spider-Man: Un nuovo universo si concluderà col terzo e ultimo capitolo, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.