Xbox: Rainbow Six Siege, Farming Simulator 22 e Ghostrunner sono gratis nel weekend con Live Gold

Prosegue l'iniziativa dei Free Play Days di Microsoft, che praticamente ogni weekend permette ai giocatori con un abbonamento attivo a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate di giocare gratuitamente a vari titoli. Nello specifico questo fine settimana potrete provare tre giochi, ovvero:

Rainbow Six Siege Deluxe Edition

Farming Simulator 22

Ghostrunner

Il periodo di prova gratuita va da oggi, giovedì 1 giugno, e terminerà alle 09:00 italiane di lunedì 5 giugno. Insomma non avete molti giorni a disposizione, ma si tratta comunque di un'ottima iniziativa per provare uno dei titoli in questione ed eventualmente valutare per l'acquisto, sfruttando anche le offerte dello store di Xbox.

Nello specifico, Raibow Six Siege Deluxe Edition è in promozione a 9,89 euro, invece di 29,99 euro; Farming Simulator 22 è in offerta a 31,99 euro, invece di 39,99 euro; mentre Ghosturunner è acquistabile a 11,99 euro, invece di 29,99 euro. Inoltre vi ricordiamo che sono disponibili i nuovi Deals With Gold e Spotlight Sale di questa settimana.

Che ne pensate, ne approfitterete per passare il weekend su uno dei giochi elencati qui sopra? Fatecelo sapere nei commenti.