Granblue Fantasy: Versus Rising, beta in arrivo su PS5 e PS4 e nuovo trailer di Siegfried

Cygames e gli sviluppatori di Arc System Works hanno annunciato che la beta di Granblue Fantasy: Versus Rising, che era stata rinviata lo scorso aprile, si svolgerà su PS5 e PS4 in un giorno non meglio specificato di metà luglio. La novità è stata accompagnata da un nuovo gameplay trailer con protagonista Siegfried, che potrete visualizzare nel player sottostante.

Come spiegato in un post del creative director Tetsuya Fukuhara, il team di sviluppo sono riusciti a risolvere i problemi di stabilità che avevano portato al posticipo della beta e inoltre si scusa con i fan per la lunga attesa e ha assicurato che il gioco debutterà nei negozi entro la fine del 2023, come programmato in precedenza.

Inoltre, Fukuhara ha svelato che il prossimo personaggio del roster di Granblue Fantasy: Versus Rising verrà svelato a inizio luglio, quando probabilmente verranno annunciate anche le date precise della beta e i dettagli precisi su come registrarsi per partecipare.

Vi ricordiamo che Granblue Fantasy: Versus sarà disponibile nel corso del 2023 per PS5, PS4 e PC via Steam.