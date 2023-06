Marvel's Spider-Man 2: non abbiamo ancora visto niente, afferma l'attore di Peter Parker

Yuri Lowenthal, il doppiatore di Peter Parker in Marvel's Spider-Man 2 ha dichiarato che non abbiamo visto nulla del gioco. Quanto mostrato durante il PlayStation Showcase sarebbe solo la classica punta dell'iceberg.

Lowenthal: "Avete visto il gameplay. Qualcuno di voi ha detto che è stato mostrato troppo. Vi assicuro che non avete visto ancora niente. Abbiamo solo grattato la superficie, è solo la punta dell'iceberg (qui Lowenthal fa un gioco di parole intraducibile parlando di "thwip of the spider-berg")."

Chiaro che nei pochi minuti di presentazione dedicati al gioco durante l'evento di Sony non poteva essere mostrato tutto. Abbiamo comunque visto uno degli antagonisti, Kraven il cacciatore, la tuta simbionte, Lizard e altri dettagli ancora che avranno sicuramente fatto piacere ai fan.

Ieri Digital Foundry ha pubblicato un'analisi del trailer che mostra alcuni dettagli tecnici preliminari di Marvel's Spider-Man 2. Il gioco ha destato qualche perplessità proprio dal punto di vista grafico, a causa di un colpo d'occhio che molti hanno definito non proprio eccezionale.

Comunque sia, Marvel's Spider-Man 2 è in uscita su PS5 in autunno, in data ancora da destinarsi.