Marvel's Spider-Man 2 è vera next gen? L'analisi di DF tra risoluzione, frame-rate e altro

Digital Foundry ha effettuato la sua prima analisi in video su Marvel's Spider-Man 2, andando a spulciare la demo sul gameplay che è stata mostrata in occasione dell'ultimo PlayStation Showcase, domandandosi se si tratta di un vero salto generazionale e misurando risoluzione, frame-rate e altre caratteristiche.

Come riferito dalla stessa testata, le reazioni al video sono state miste ma alcune caratteristiche possono essere apprezzate solo con un'analisi più approfondita.

In generale, comunque, Digital Foundry considera Marvel's Spider-Man 2 in gran parte un nuovo passo nell'evoluzione progressiva vista nella serie più che un vero stacco generazionale, con alcuni upgrade applicati alla buona base fornita già dal primo Marvel's Spider-Man del 2018 e proseguita con qualche miglioramento in Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

Per quanto riguarda risoluzione e frame-rate, DF ha registrato una risoluzione dinamica tra 1296p e 1872p, a 30 fps almeno nella modalità utilizzata dalla demo. Quest'ultima dimostra comunque la presenza di ray tracing nella gestione dei riflessi, come ci ha abituato ormai Insomniac nei suoi giochi su PS5.

Per il resto, a risultare nettamente migliori sono le geometrie degli edifici, che appaiono più diversificate e dettagliate, probabilmente grazie a un migliore sfruttamento dello streaming degli asset da SSD rispetto ai capitoli precedenti, che condividevano la base sviluppata direttamente su PS4.

Altri passi avanti si possono rilevare nella realizzazione delle superfici d'acqua, con comportamenti e riflessi più convincenti e realistici di quanto visto in passato. Tutto sommato, "in base almeno a questo piccolo frammento di azione, Spider-Man 2 sembra più un incremento iterativo che si appoggia un bel po' ai capitoli precedenti", conclude DF. In ogni caso, bisogna anche considerare che, in base a quanto riferito da Insomniac, quella mostrata nella demo del PlayStation Showcase non era nemmeno la versione definitiva di Marvel's Spider-Man 2.