Marvel's Spider-Man 2, il video gameplay del PlayStation Showcase non rappresenta la versione definitiva

Il video gameplay di Marvel's Spider-Man 2 mostrato durante il PlayStation Showcase è stato alquanto impressionante, ma Insomniac ha riferito che quella mostrata non è nemmeno la versione definitiva del gioco, che dunque sta attraversando ancora delle fasi di evoluzione prima di arrivare a compimento.

Insomma, "questa non è nemmeno la mia forma finale" potrebbe dire il nuovo Spider-Man, riprendendo precisamente il classico meme di Freezer. Abbiamo visto, in effetti, che il recente video di Marvel's Spider-Man 2 mostrato al PlayStation Showcase ha anche ricevuto delle critiche, per non risultare così tecnicamente impressionante come molti si aspettavano, anche in seguito al primo teaser trailer pubblicato diverso tempo fa.



In ogni caso, il gameplay è comunque risultato davvero notevole e il video è stato ovviamente uno dei più visti in assoluto dell'intero evento Sony. Tuttavia, il community director di Insomniac, James Stevenson, ha però chiarito che la versione mostrata del gioco non è quella definitiva e che ci sarà dunque spazio anche per ulteriori perfezionamenti e miglioramenti tecnici.

La conferma arriva dal simpatico tweet riportato qui sopra, in cui Stevenson dice molto chiaramente che il gioco non era ancora in forma definitiva al momento di costruire il video gameplay. Se questo apre alla possibilità di ulteriori miglioramenti tecnici, dall'altra incrementa anche la curiosità sullo stato di sviluppo di Marvel's Spider-Man 2, considerando che non ha ancora una data d'uscita sebbene sia previsto per il 2023.