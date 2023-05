Netflix assume Raf Grassetti, art director di God of War, per il gioco tripla A con Joseph Staten di Halo

Raf Grassetti, ex-art director della serie God of War, ha annunciato di essere stato assunto da Netflix per entrare a far parte del suo team di sviluppo interno, dove lavorerà al nuovo gioco tripla A insieme anche a Joseph Staten, ex-responsabile della serie Halo in 343 Industries.

Sembra proprio che Netflix stia mettendo insieme una sorta di dream team per questo nuovo progetto, che pare essere il primo gioco di grosso calibro sviluppato direttamente dalla compagnia, in seguito al nuovo slancio dimostrato nell'ambito dello sviluppo videoludico.



"Sono felice di annunciare che sono entrato a far parte di Netflix per sviluppare un gioco tripla A basato su una proprietà intellettuale originale", ha scritto Grassetti in un tweet. "Sono molto emozionato di costruire un team e lavorare con i fantastici Joseph Staten, Jerry Edsall e Chacko Sonny, dando vita a nuovi mondi con loro".

Non abbiamo ancora informazioni sul gioco in questione, ma sembra si tratti di un progetto di grosso calibro. Lo scorso aprile era stato annunciato che Joseph Staten era entrato in Netflix per lavorare a questo titolo, dopo la sua lunga carriera in Bungie e poi 343 Industries, legata in gran parte alla serie Halo.

Grassetti aveva annunciato l'abbandono di Santa Monica solo qualche giorno fa e adesso abbiamo scoperto la sua nuova destinazione, in attesa di sapere qualcosa sul progetto in sviluppo.