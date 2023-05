CD Projekt RED licenzia circa 30 sviluppatori del Gwent, il gioco di carte di The Witcher

CD Projekt RED da qui entro la fine del 2023 licenzierà circa 30 sviluppatori al lavoro su Gwent: The Witcher Card Game, di cui come già noto verrà interrotto il supporto attivo al termine dell'anno.

La notizia arriva direttamente dal blog ufficiale del Gwent, che conferma che "circa 30 dei rimanenti sviluppatori del team del Gwent si separeranno" dallo studio. In parte ciò contraddice quanto annunciato in precedenza CD Projekt RED, che aveva promesso che un piccolo gruppo di dipendenti avrebbero continuato a lavorare sul gioco per mantenerlo operativo mentre gli altri sarebbero stati trasferiti su progetti in corso d'opera della compagnia.

Contattato da IGN.com, un portavoce dell'azienda ha affermato che quattro membri del team saranno licenziati a giugno e aumenteranno gradualmente fino alla fine al termine del 2023, per un totale per l'appunto di circa 30 persone.

Questi tagli del personale seguono altri due avvenuti in altri reparti di CD Projekt RED negli ultimi mesi. Quello più recente riguarda The Molassess Flood, lo studio che sta lavorando allo spin-off multiplayer di The Witcher con nome in codice Project Sirius. Dopo la ripartenza del progetto sono stati licenziati 29 sviluppatori. L'altro è venuto alla fine dello scorso dicembre, quando è stata annunciata la chiusura di The Witcher: Monster Slayer, che ha portato a una riduzione del personale di Spokko.

Lo sviluppo su Gwent è attualmente passato a un approccio incentrato sulla comunità, chiamato Project Gwentfinity, che vedrà l'aggiunta di un sistema di progressione stagionale che premierà la creazione di "mazzi creativi", oltre a una nuova funzione che consentirà ai giocatori di votare le modifiche al bilanciamento, anche se CD Projekt Red ha dichiarato che ci saranno delle restrizioni per evitare manipolazioni e modifiche "che rovinino il gioco".