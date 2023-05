Nintendo Switch batte PS5 a maggio in UK, è l'effetto Zelda: Tears of the Kingdom

In attesa dei dati di vendita completi, veniamo a sapere che Nintendo Switch ha battuto PS5 come console più venduta nel Regno Unito per quanto riguarda il mese di maggio 2023, come chiaro segno dell'effetto The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Non ci sono ancora i dati completi, ma intanto Christopher Dring di GamesIndustry.biz, in base a quelli forniti da GfK, ha riferito che "il regno di PS5 è durato quattro mesi consecutivi ma è finito a maggio, con Nintendo Switch al primo posto".



La console Nintendo risulta dunque quella più venduta nel Regno Unito a maggio 2023, interrompendo la striscia dei quattro mesi precedenti che aveva sempre visto PS5 come console più venduta. Nintendo Switch è calata dell'8% rispetto ai primi 5 mesi dell'anno scorso, ma risulta comunque sopra le concorrenti dirette.

L'uscita di un gioco del calibro di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è probabilmente la causa principale di questo rilancio della console, sebbene ci sia da valutare quanto questo effetto sia destinato a durante come traino per le vendite di Nintendo Switch.

Come evidenziato da Dring, infatti, per il resto dell'anno non c'è ancora una lineup annunciata di grosso calibro per la console Nintendo, dunque il prossimo futuro resta un po' un'incognita per questa, in attesa di eventuali presentazioni da parte della compagnia. Sebbene non sembri ci siano nuovi Nintendo Direct previsti, nei giorni scorsi sono emerse voci su qualche possibile presentazione anche da parte di Nintendo nelle prossime settimane, dunque restiamo in attesa di eventuali novità.