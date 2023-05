PlayStation e Nintendo avranno altri showcase in arrivo quest'anno, dice Kotaku

Stando alle fonti di Kotaku, PlayStation e Nintendo avranno altri showcase in arrivo quest'anno: un rumor controverso per più di un motivo, in realtà, ma che l'autore non è stato per il momento in grado di illustrare con maggiori dettagli.

Bisogna infatti fare tutta una serie di distinguo: laddove Sony dovesse tenere un altro PlayStation Showcase come quello di maggio 2023, uno dei più visti degli ultimi anni, sarebbe effettivamente una notizia rispetto a eventuali presentazioni "minori", come gli State of Play.

Il punto è che Kotaku non specifica di che tipo di evento stia parlando, ma diamo per buono si tratti davvero di un altro PlayStation Showcase di durata estesa, non monotematico e con diversi giochi presentati al suo interno. E per quanto riguarda Nintendo?

Lì la questione è più complessa, in quanto la casa di Kyoto ormai da anni affida la propria comunicazione unicamente al format dei Nintendo Direct, e vista la frequenza con cui vengono trasmessi è chiaro ed evidente che ce ne saranno altri durante quest'anno: sarebbe strano il contrario.

La speranza è che gli showcase citati da Kotaku siano dunque entrambi corposi, entrambi rilevanti e magari arrivino già nel corso di questa estate, in sostituzione delle classiche conferenze degli anni d'oro dell'E3.