Tekken 8: il trailer di Bryan Fury trapela online prima del tempo

In anticipo sulla pubblicazione ufficiale, un nuovo trailer di Tekken 8 è trapelato online, svelando Bryan Fury come altro personaggio previsto all'interno del roster del nuovo picchiaduro di Bandai Namco.

Il trailer ufficiale a questo punto dovrebbe uscire a breve, ma nel caso potete vederlo in anticipo a questo indirizzo. Bryan è comparso per la prima volta in Tekken 3 all'interno della serie, ed è poi tornato anche nei capitoli successivi.

Un tempo detective per la polizia, il combattente in questione è stato rianimato dopo la morte e trasformato in una sorta di cyborg che combatte senza più freni, trainato da uno spirito violento e aggressivo, cosa che risulta piuttosto evidente nel suo stile di combattimento.

Con i suoi innesti cibernetici, è in grado di sferrare colpi decisamente potenti ed esplosivi, con una tecnica che predilige devastanti pugni. A questo punto non resta che attendere l'arrivo del trailer ufficiale da parte di Bandai Namco, che non dovrebbe tardare più di tanto visto che il video sembra pronto.

Di recente, su Tekken 8 visto un nuovo gameplay trailer di Hwoarang, dopo quello di Lili, entrambi inseriti nel roster del nuovo capitolo della serie.