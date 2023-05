Xbox Games Showcase, la lista dei giochi presenti: le previsioni di un noto insider

Il noto insider Klobrille ha stilato una lista dei giochi che, stando alle sue previsioni, saranno presenti all'Xbox Games Showcase che Microsoft ha annunciato per il prossimo 11 giugno. Eccola:

Starfield (presentazione completa)

Forza Motorsport (presentazione condensata e data di uscita, presentazione completa nel Forza Monthly)

Age of Empires IV Console (data di uscita)

Age of Mythology Retold (PC, data di uscita)

ARA: History Untold (PC, data di uscita)

Senua's Saga: Hellblade 2 (gameplay e data di uscita)

Halo Infinite Stagione 4 (trailer)

Sea of Thieves Stagione 10 (trailer)

Minecraft, aggiornamento visivo / ray tracing (trailer)

Contraband (trailer)

Primo nuovo annuncio in CGI (uno fra Compulsion Games, Double Fine, inXile, World's Edge o i second party Stoic, Kojima e Brass Lion)

Secondo nuovo annuncio in-engine o gameplay (Compulsion Games, Double Fine, inXile, World's Edge o i second party Stoic, Kojima e Brass Lion)

Primo degli annunci meno probabili (Avowed, Fable, State of Decay 3, Perfect Dark, Everwild)

Secondo degli annunci meno probabili (Avowed, Fable, State of Decay 3, Perfect Dark, Everwild)

Annuncio a sorpresa per il ritorno di una celebre proprietà intellettuale

L'autore dell'elenco ha sottolineato di averlo redatto semplicemente per divertimento, dunque senza partire da informazioni riservate e cercando peraltro di stilare una lista credibile e realistica mentre, come sappiamo, altri insider e giornalisti dicono di tenere basse le aspettative.

Tuttavia, considerando le ben note conoscenze dei team Microsoft da parte di Klobrille, si tratta senza dubbio di una "selezione informata", se così vogliamo definirla, e lo dimostra l'attenzione con cui ogni singolo annuncio sia stato inquadrato per tipologia di presentazione.

Sulla base di ciò che l'insider conosce in merito alle situazioni di sviluppo dei vari giochi, si parla infatti di un reveal completo per Starfield, di un gameplay con data di uscita per Senua's Saga: Hellblade 2 (sarebbe ancora ora...) e di una serie di slot più incerti, in cui potrebbero trovare posto diverse produzioni.