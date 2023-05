Xbox Showcase: insider e giornalisti tengono basse le aspettative dopo le prime indiscrezioni

Alcuni noti insider e giornalisti hanno invitato a mantenere basse le aspettative per l'Xbox Showcase dell'11 giugno 2023, dopo l'emersione dell'indiscrezione di eXtas1s che parla di due giochi inaspettati che lasceranno i giocatori a bocca aperta.

Più che altro il loro sembra essere un invito a non cadere per l'ennesima volta nella trappola dell'hype, ossia a non crearsi aspettative irrealistiche che porteranno inevitabilmente a una cocente delusione.

Ad esempio il giornalista Jez Corden ha scherzato sul fatto che uno di questioni giochi sorprendenti sia il reboot di Blinx the Cat a opera di The Coalition.

L'insider Tom Hendersono ha invece scritto: "Dimmi di non aver capito senza dirmi di non aver capito," mentre @Shpeshal_Nick è stato il più esplicito del gruppo: "Sono sconvolto dal fatto che dopo tutti questi anni la gente non abbia ancora imparato la regola aurea degli Xbox Showcase: moderare le aspettative."

C'è da dire che Microsoft non sta facendo niente per alimentare la cultura dell'hype in questo caso. Quindi non ha fatto grandi promesse e non ha dato anticipazioni di sorta.

Ciò ovviamente non esclude che possano esserci gli annunci a sorpresa di cui sopra, ma solo che è giusto arrivare con animo assennato all'evento, come ci ha appena ricordato il PlayStation Showcase.