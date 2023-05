PlayStation Visual Arts starebbe licenziando per la revisione di un 'gioco tripla A multiplayer'

Sony starebbe licenziando in PlayStation Visual Arts, studio di supporto molto vicino a Naughty Dog, a causa della revisione di un gioco tripla A multiplayer. La notizia è trapelata dall'annuncio di uno sviluppatore, John Borba, che ha raccontato la sua situazione in cerca di una nuova occupazione.

Il sospetto, ovviamente, è che il tripla A in questione sia The Last of Us Online, di cui proprio ieri Bloomberg ha pubblicato un rapporto sullo stato dei lavori che fa intravedere una situazione decisamente problematica.

Borba ha raccontato di essere stato licenziato a causa della ristrutturazione in corso, che ha ridotto il budget sul progetto. "Di base, l'industria sta tirando la cinghia da tutte le parti e io sono finito dove sono già molti."

PlayStation Visual Arts non è il primo studio di sviluppo di Sony a essere stato ristrutturato, o proprio chiuso, nell'ultimo periodo. Evidentemente la profezia di Shawn Layden sull'insostenibilità del settore tripla A si sta in qualche modo avverando, se anche un colosso come Sony, con i conti in attivo, è costretta a prendere certe decisioni.