Offerte Amazon: Star Wars Jedi: Survivor per PS5 e Xbox Series cala ulteriormente di prezzo

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una copia di Star Wars Jedi: Survivor per PS5 e Xbox Series X. Lo sconto segnalato è di 18.53€, ovvero del 23%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato indicato da Amazon è 79.99€. Lo sconto attuale è il migliore di sempre per tutte le versioni. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Migliorato sotto ogni punto di vista rispetto a Fallen Order, Star Wars Jedi: Survivor non è solo un sequel esemplare, ma un ottimo titolo di azione e di avventura a tutto tondo. Respawn si è letteralmente superato in termini di level design, fabbricando un gameplay ibrido che attinge alla tradizione metroidvania con una spolverata di open world e un sistema di combattimento ancora più solido. Peccato che la trama impieghi diverse ore a decollare, raggiungendo il suo picco solo nelle battute finali: al netto di vari problemi grafici che il team di Asmussen ha promesso di risolvere, Survivor è lo Star Wars videoludico in cui speravamo e che un po' ci meritavamo."