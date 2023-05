NVIDIA è un'azienda semisconosciuta per un articolo di Federico Rampini, editorialista del Corriere

Ieri il Corriere della Sera ha pubblicato un articolo a firma Federico Rampini, editorialista nonché vicedirettore del Sole24Ore, in cui Nvidia viene definita un'azienda semisconosciuta, che si sta occupando di intelligenza artificiale.

Il titolo dell'articolo originale era "Intelligenza artificiale, l'azienda semisconosciuta che vale mille miliardi". Attualmente è stato modificato in "Intelligenza artificiale, Nvidia verso i mille miliardi, l'azienda che fa i microchip dell'Ai".

C'è da dire che a quanto sembra la parola "semisconosciuta" sarebbe stata usata solo nel titolo e non nel testo, quindi potrebbe essere frutto del titolista (nel caso in cui ce ne sia uno), più che di Rampini (fatto confermato da Paolo Attivissimo). Va anche aggiunto che nessuno ha contestato il contenuto dell'articolo e che, quindi, la disinvolta attribuzione fosse probabilmente limitata al solo titolo.

Quindi non è ben chiaro se ci si trovi di fronte a un caso di ignoranza del giornalista, nel senso che non conoscendo lui Nvidia ne ha dedotto che fosse semisconosciuta, di un titolista, che ha usato la parola non conoscendo l'azienda o dopo aver mal interpretato il testo, o di malafede dei lettori, che si sono scandalizzati per un titolo sbagliato, a fronte di un articolo molto più lungo e complessivamente corretto.