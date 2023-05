Offerte Amazon: Splatoon 3 per Switch in sconto al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una copia di Splatoon 3 per Nintendo Switch. Lo sconto segnalato è del 10% rispetto al prezzo mediano. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato indicato da Amazon è 59.99€. Lo sconto attuale è il migliore di sempre per tutte le versioni. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Come sapete, di rado i giochi Nintendo sono in offerta.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Splatoon 3 è un gioco dall'indubbio fascino che dopo cinque anni prova a tornare alla ribalta con tante buone migliorie, ma senza quel salto di qualità e di contenuti che gli avrebbe permesso di lasciare nuovamente il segno. Un prodotto che sceglie di costruire il futuro della serie in piena continuità con il suo predecessore e con pochi timidi passi in avanti. Se vi siete divertiti con i precedenti è impossibile che non vi divertiate con questo, i nuovi arrivati non troveranno un benvenuto all'altezza, ma come gli altri prima di loro un'esperienza poliedrica, veloce, adatta sia a interi pomeriggi davanti alla televisione che a due match da tre minuti ciascuno sdraiati nel parco e collegati via telefono. Senza violenza gratuita e senza messaggi intimidatori... non è affatto poco."