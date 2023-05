Offerte Amazon: Xbox Elite Series 2 Core bianco cala di prezzo ancora di più

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un Xbox Elite Series 2 Core bianco. Lo sconto segnalato è di 34.93€, ovvero del 27%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 129.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma, migliore rispetto alla sconto di alcuni giorni fa. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il controller Xbox Elite Series 2 Core è la versione speciale dei controller di Microsoft per Xbox, ma questo è più precisamente la versione "Core" ovvero quella che non include alcuni tipo di accessorio aggiuntivo. Al pari del modello completo, comunque, dispone di analogici con tensione regolabile, così come di grilletti con corsa più breve e anche della possibilità di salvare fino a un massimo di tre profili di controllo direttamente sul controller e passare da uno all'altro in ogni momento. La batteria promette fino a 40 ore di utilizzo.