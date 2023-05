Xbox Showcase: due giochi inaspettati 'lasceranno senza parole', dice un noto leaker

Siamo in quel periodo dell'anno in cui iniziano a circolare numerose voci di corridoio relative agli eventi videoludici estivi che alzano, spesso anche troppo, l'asticella dell'hype dei giocatori. Questa volta a suonare la carica è stato eXtas1s, il leaker che in passato ha svelato il gameplay del presunto Overdose di Hideo Kojima, che afferma che all'Xbox Games Showcase di giugno verranno presentati due giochi "assolutamente fantastici" che lasceranno le persone "senza parole".

La gola profonda purtroppo non ha dato indicazioni specifiche, ma parla di "giochi inaspettati" quindi possiamo escludere a priori titoli come ad esempio Gears 6, visto che è molto probabile che prima o poi verrà realizzato un nuovo gioco della serie di The Coalition e non ci stupiremmo se fosse uno dei protagonisti dell'evento verdecrociato.

Piuttosto, volendo dare credito a questa indiscrezione, possiamo ipotizzare che potrebbero trattarsi di nuove IP e/o il ritorno di franchise storici che da tempo non solcano il palcoscenico di un grande evento.

Staremo a vedere, ma in ogni caso vi consigliamo di prendere con le pinze queste informazioni. D'altronde non dovremo attendere a lungo per scoprire la verità: vi ricordiamo infatti che l'Xbox Games Showcase + Starfield Direct andrà in onda alle 19:00 italiane di domenica 11 giugno. Tra i protagonisti dell'evento ci sarà Forza Motorsport, come confermato da Turn 10 che ha anche presentato la cover ufficiale del gioco.