The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, un giocatore ha costruito un Metal Gear funzionante

La creatività e la passione della community di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom continua a stupire. Grazie alle infinite possibilità offerte dai poteri di Link ora un giocatore è riuscito a costruire un'impressionante replica del Metal Gear Rex apparso in Metal Gear Solid e Metal Gear Solid 4.

Come possiamo vedere nel video sottostante, il modello realizzato da @uran120 è, nei limiti del possibile, molto fedele a quello affrontato e pilotato da Solid Snake nei due giochi della serie di Hideo Kojima e addirittura monta una versione funzionante della Railgun che spara a intervalli regolari dei proiettili.

Probabilmente questa creazione è stata ispirata dal recente annuncio di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater e della Metal Gear Solid Collection Vol. 1 svelate da Konami pochi giorni fa in occasione del PlayStation Showcase e che daranno modo ai fan di lunga data e a nuovi giocatori di riscoprire la serie.

Chissà con cosa ci sorprenderanno in futuro i giocatori. In precedenza abbiamo visto anche un ingegnoso macchinario che permette di accarezzare i cani, sopperendo a una grave mancanza di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, e un elicottero completamente funzionante.