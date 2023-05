Zelda: Tears of the Kingdom, qualcuno ha costruito un vero elicottero: il video

Un giocatore di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è riuscito a costruire un vero elicottero, che funziona proprio come ci si aspetterebbe da un dispositivo simile: il video che trovate qua sotto illustra in maniera molto chiara il meccanismo.

In pratica i propulsori sono stati utilizzati per alimentare il rotore del veicolo, che si solleva da terra per una questione puramente aerodinamica e non perché spinto da un motore in maniera diretta, come spesso accade con i mezzi volanti visti in Tears of the Kingdom, che andrebbero classificati più che altro come razzi.

Si tratta di dettagli che naturalmente trovate anche nella nostra guida di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, che vi invitiamo a consultare nel caso ancora non l'abbiate fatto.

A poco più di dieci giorni da lancio, si moltiplicano insomma le sperimentazioni effettuate grazie ai poteri di Link nella sua nuova avventura, che includono sì costruzioni a base di peni ma anche applicazioni un po' più serie.