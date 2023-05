Samba de Amigo: Party Central, abbiamo provato il ritorno delle scimmiette ballerine di SEGA

Tra la fine degli anni '90 e l'inizio del nuovo millennio l'industria dei videogiochi cominciò a capire che c'era una vasta fetta di mercato, spesso formata da videogiocatori non assidui, desiderosa di provare esperienze videoludiche meno tradizionali e statiche. I primi a comprendere il potenziale di questo nuovo segmento, che portò alla nascita di serie come Guitar Hero e Just Dance e console come Nintendo Wii, furono gli sviluppatori giapponesi che cominciarono a sviluppare per le sale giochi i primi giochi musicali come Beatmania e Dance Dance Revolution. Il successo fu travolgente, tanto presto arrivarono le esperienze più disparate, pensate per far "suonare" una grande varietà di strumenti, da quelli a corda a quelli apercussione.

Samba de Amigo debuttò nel dicembre del 1999 come arcade e venne convertito su Dreamcast nel 2000 e su Wii nel 2008. La particolarità della serie di SEGA era principalmente quella di chiedere ai giocatori di suonare alcune delle più celebri canzoni latineggianti con delle maracas.

Nonostante l'ottima ricezione, la serie di Samba de Amigo non è mai riuscita diventare un fenomeno di costume come appunto successe a Guitar Hero o a Just Dance, ma il suo stile folle e le simpatiche scimmiette danzanti che colorano le sue schermate sono rimaste nel cuore di tanti appassionati, anche grazie alle apparizioni in altre produzioni di SEGA come Sega Superstars o Sonic & Sega All-Stars Racing Transformed.

L'arrivo e il successo di una console come Nintendo Switch deve aver convinto Sonic Team a dare una seconda chance alla serie e ad annunciare Samba de Amigo: Party Central, una versione rimodernata del classico rhythm game che arriverà il prossimo 29 agosto in esclusiva Nintendo. Nei giorni scorsi abbiamo provato alcune delle 40 canzoni che sono contenute in Samba de Amigo: Party Central, così da cominciare a capire cosa dovremo aspettarci dal ritorno delle scimmiette di SEGA.