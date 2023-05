The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, le costruzioni con i peni vanno moltiplicandosi

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è in giro soltanto da qualche giorno, ma i giocatori hanno reso chiaro sin da subito che avrebbero utilizzato l'editor per sfogare la loro creatività. Come? Costruendo peni, ovviamente. Le creazioni a base dell'organo sessuale maschile vanno infatti moltiplicandosi e sono diventate un vero e proprio genere, con gli utenti che fanno a gara di creatività.

Ieri vi abbiamo riportato di come un boss non abbia potuto niente contro un pene gigante, in un'altra notizia abbiamo visto un'opera più festosa. Nel frattempo però gli esempi si sono moltiplicati, come questo gigantesco pupazzo di legno esplosivo la cui miccia è... avete capito bene.

Il più originale del gruppo è però l'opera di @hideyopo, che ha una funzione positiva. Quindi niente armi o esplosioni, ma tanto amore per la natura. Il nostro ha infatti creato un pupazzo innaffiatoio che può rendere ancora più rigogliose le praterie di Hyrule. Guardate come.

Insomma, la regola è rispettata: date un editor di qualsiasi tipo a un videogiocatore e le rappresentazioni dei genitali maschi spunteranno in ogni dove. Se volete avere altre informazioni, leggete la nostra guida a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.