Zelda: Tears of the Kingdom, utenti creano peni giganti per combattere i nemici

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom offre la più ampia libertà possibile agli utenti, che infatti si sono messi a creare peni giganti con le rocce presenti nella mappa per combattere i nemici. Ebbene sì, era inevitabile che accadesse.

In questo caso il buffo video è stato realizzato dal canale YouTube di DeliciousTea / KanaRaspberry e sta facendo il giro del mondo, ennesima dimostrazione di quanto l'esclusiva per Nintendo Switch sia avanti sul piano del gameplay e delle possibilità a esso legate, ma al contempo di come certe abitudini siano dure a morire.

Primo nella classifica UK, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sembra destinato a vendere decine di milioni di copie anche per via delle capacità di sperimentare che mette a disposizione dei giocatori, qualunque sia poi l'uso che ne facciano.

Le straordinarie qualità del nuovo capitolo della serie Nintendo sono state peraltro riconosciute dai voti superlativi che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha ricevuto sa parte della stampa internazionale.

Ceppe giganti a parte, qual è l'uso più fantasioso che avete visto finora dei nuovi poteri di Link in Tears of the Kingdom?