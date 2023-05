È morto Brendan O'Brien, la voce originale di Crash Bandicoot

Crash Bandicoot ha perso la sua voce originale. Brendan O'Brien, il primo attore a interpretare il personaggio, è morto all'età di 60 anni. Il triste evento è emerso da un necrologio di Legacy.com, dove è stato ricordato per il suo talento come musicista e attore.

"Uno dei momenti in cui è stato più fiero è stato quando ha prestato la sua voce ai videogiochi di Crash Bandicoot negli anni di Naughty Dog, tra il 1996 e il 2004. Ha incoraggiato i fan nostalgici di Crash nelle loro imprese personali e amava autografare i loro oggetti da collezione. Come la musica, gli veniva naturale studiare le voci dei personaggi per animazioni, radio e videogiochi."

Brendan O'Brien in foto

Appresa della notizia del decesso, la comunità di Crash Bandicoot ha iniziato a lasciargli sentiti omaggi, incluso l'account ufficiale della serie, che ha scritto: "Facciamo le nostre sincere condoglianze ai cari di Brendan O'Brien per la sua scomparsa. Era un talento incredibile che ha dato vita a Crash Bandicoot e altri personaggi di Crash. Vivrà per sempre nei cuori dei fan di Crash."

Oltre a Crash Bandicoot, la carriera di O'Brien lo ha visto apparire in Grindhouse e Riverdale. Tra gli altri suoi ruoli nella serie Crash Bandicoot, quelli del Doctor Neo Cortex e di Tiny Tiger.