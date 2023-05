Acquisizione Activision Blizzard, per un funzionario della CE la CMA ha sbagliato i conti sul cloud

Stando a un funzionario della Commissione Europea, le cui parole sono state raccolte dal Financial Times, la CMA, l'organo antitrust inglese, ha sbagliato a fare i conti sul mercato del cloud gaming, in relazione all'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft. In breve, la quota di mercato di Microsoft sarebbe stata enormemente sovrastimata.

Il funzionario ha suggerito che la fetta di mercato in mano a Microsoft del 60-70% indicata dalla CMA sarebbe stata ottenuta includendo anche gli abbonati al Game Pass che non usano le caratteristiche del cloud, perché considerati parte dello stesso mercato.

Un modo migliore per eseguire il calcolo sarebbe stato quello di contare gli utilizzatori di XCloud, calcolando i ricavi in base all'uso, per poi paragonarli con quelli di altri fornitori di servizi di cloud gaming, suggerisce la fonte. In questo modo il quadro sarebbe stato più realistico.

Comunque sia la CMA ha già fatto sapere che non recederà di un passo rispetto a quanto deliberato, ossia il blocco dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft a causa del rischio di monopolio nel mercato del cloud gaming.