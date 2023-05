Hawken Reborn annunciato, segna il ritorno della serie a base di mech, ma in single player

Hawken Reborn è stato annunciato a sorpresa da 505 Games. Si tratta di uno sparatutto in prima persona free-to-play a base di mech, che rivitalizza la serie Hawken, sparita dai radar dopo la chiusura dei server dello sparatutto multiplayer.

Hawken Reborn ha già anche una data d'uscita in Accesso Anticipato: il 17 maggio 2023. Sì, uscirà proprio domani (dal momento di scrivere questa notizia). Vediamo il trailer di presentazione con alcune sequenze di gameplay:

Come potete vedere si tratta sempre di uno sparatutto in prima persona, ma in questo caso i nemici vengono mossi dalla CPU.

Il primo Hawken fu annunciato nel 2011 e colpì profondamente l'immaginario collettivo per la sua estetica, tanto che ebbe un lancio eccezionale. Peccato che durò poco, nel senso che presto emersero dei difetti tali per cui fu abbandonato dalla comunità e nel 2018 chiuse definitivamente.

Comunque sia, erano in molti ad apprezzare il suo stile grafico e a desiderare che tornasse in qualche forma. 505 Games li ha accontentati ed ecco quindi l'annuncio di Hawken Reborn.

Ribadiamo: non è come l'originale, che era un gioco solo online, ma un gioco single player PvE con missioni e una storia, senza modalità multigiocatore.

Se vi interessa, è già online la sua pagina Steam.

Hawken Reborn è ambientato nel mondo di Illal, un pianeta che doveva rappresentare l'utopia della razza umana, ma che si è trasformato in una distopia trainata dalla corruzione delle multinazionali. Il giocatore veste i panni di un mercenario che deve guidare il suo mech alla ricerca di fama e fortuna.