Pentiment: nessun seguito in programma, ha svelato Josh Sawyer

Josh Sawyer ha svelato che non ci sono in programma seguiti di Pentiment. Sawyer, che è il director del gioco, ha toccato l'argomento rispondendo a una domanda sulla sua pagina Tumblr, in cui ha svelato anche quello che sarebbe dovuto essere il titolo originale del gioco.

Qualcuno gli ha chiesto di un seguito potenziale, chiamato magari Palimpsest, così Sawyer ha spiegato: "Il titolo originale e poco funzionante di Pentiment era Palimpsest! Gli avvocati di Microsoft hanno però sentito che sarebbe stato difficile registrare quel nome, quindi l'ho rinominato Pentiment.

E no, non ho in programma di realizzare un seguito di Pentiment, spirituale o di altro tipo. L'ho sempre visto come una storia unica. Può ispirare delle idee (spero non solo a me!) in futuro, ma siamo contenti di dove lo abbiamo lasciato."

Lanciato a novembre 2022, Pentiment è un gioco eccezionale per stile grafico e qualità della scrittura. Attualmente è disponibile per PC, Xbox One e Xbox Series X/S. Potete giocarci anche tramite abbonamento a Game Pass.