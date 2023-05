id Software starebbe sviluppando un gioco con veicoli, dopo Doom Eternal

A cosa sta lavorando id Software dopo Doom Eternal? A quanto pare a un gioco in cui ci saranno dei veicoli, probabilmente guidabili. Questo è quanto emerso da un annuncio lavorativo in cui lo studio cerca un Senior Weapon/Prop Artist che aiuti nella realizzazione della grafica di armi, veicoli e degli oggetti dei livelli.

Non viene specificato il ruolo che avranno i veicoli nel gioco, ma vista la specifica così diretta immaginiamo che saranno utilizzabili in qualche modo. Del resto id Software non è nuova a giochi con veicoli. La mente non può che correre al primo Rage, realizzato quando all'interno dello studio c'era ancora John Carmack. Difficile che sia un seguito diretto, visto l'insuccesso di Rage 2 (sviluppato da Avalanche), ma non si può mai dire.

Attualmente i progetti di id Software sono sconosciuti. Dopo Doom Eternal lo studio di Doom e Quake è rimasto silenzioso. Considerando il successo del gioco precedente, potrebbe trattarsi di un seguito diretto, anche se molti vorrebbero che venisse rivitalizzata anche la serie Quake in qualche modo.

Comunque sia staremo a vedere. Magari qualcosa potrebbe essere annunciato durante il l'Xbox Showcase di giugno, dove saranno presentati i nuovi progetti in via di ultimazione degli Xbox Game Studios. Essendo Doom Eternal uscito nel 2020, magari id Software potrebbe avere qualcosa da mostrare, considerando anche che ha più team interni.