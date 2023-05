Zelda: Tears of the Kingdom, niente critiche a un gioco così brutto graficamente? Chiede Jaffe

David Jaffe è tornato a far parlare di sé, questa volta grazie a un'opinione al vetriolo espressa su Twitter non tanto su The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, quanto sulla stampa che ha parlato del gioco senza criticarlo per il suo aspetto grafico blando e vecchio, sostanzialmente brutto.

L'idea che traspare dai messaggi del papà della serie God of War, nonché di quella Twisted Metal, è quella di una stampa dai doppi standard che critica alcuni aspetti dei videogiochi a seconda della piattaforma sulla quale vengono pubblicati.

Jaffe: "A me non frega niente dei fantastici valori produttivi e della grafica. Un grande gioco è un grande gioco. L'ho appena iniziato (si parla di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Ndr) e per ora è mi sta piacendo.

Ma visto come tutti quanti danno di matto per la grafica, è incredibile come questo gioco possa apparire in questo modo (il riferimento è a uno screenshot allegato al tweet con il messaggio, che trovate qui di seguito Ndr) e uscire intaccato dalla recensioni."

Come facilmente leggibile, Jaffe non sta criticando il gioco, ma più propriamente quella che lui vede come una specie di sottomissione della stampa a certe serie e certe piattaforme, con i giochi che non vengono sempre giudicati in modo equo. Qualcuno però non l'ha capito e l'ha preso come un attacco al nuovo Zelda, tanto che Jaffe ha dovuto spiegare in un tweet successivo:

"Il realismo nei giochi non mi interessa e non sto dicendo che il gioco è brutto. Per me il gameplay è sempre la cosa che conta di più. Ma PER ME questo gioco è davvero blando e graficamente vecchio e dato quanto la grafica sembri contare per gli altri, mi sembra che valga la pena di discuterne."

Insomma, il punto è chiaro, ma ribadiamolo: Jaffe si sta chiedendo perché in alcuni casi le questioni tecniche siano preponderanti per la stampa, e non solo, mentre in un caso simile passano in secondo piano senza influire sulle valutazioni.

Visto il degenerare della discussione, il nostro ha anche realizzato un video sull'argomento, chiedendosi: "Può un videogioco essere brutto graficamente, avere dei pessimi controlli ed essere comunque uno dei candidati a premio di gioco dell'anno? Io dico di sì! Ma voi? Oh, non dite ai fan di Nintendo di questo video perché sono completamente fuori di testa."

Per il resto, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Se volete avere altre informazioni, leggete la nostra guida a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.