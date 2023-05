Atomic Heart: aggiornamento 1.6.0.0 disponibile, vediamo cosa cambia

Lo studio di sviluppo Mundfish ha pubblicato l'aggiornamento 1.6.0.0 dello sparatutto in prima persona Atomic Heart per PC, Xbox Series X/S, PS5, PS4 e Xbox One, che sistema alcuni dei problemi residui del gioco, migliorandone alcuni aspetti.

Nella nota di rilascio ufficiale possiamo infatti leggere che sono stati migliorati i dialoghi, di cui è stata modificata la lunghezza, e sono stati rivisti i tempi di attivazione e la quantità complessiva.

Inoltre è stata migliorata la mira quando si mira con un FOV differente da quello standard. La nota specifica che le mani non coprono più il mirino.

Infine sono stati risolti alcuni rari bug legati ai salvataggi. Si parla anche di miglioramento della stabilità generale, che non fa mai male.

Se volete saperne di più sul gioco, leggete la nostra recensione di Atomic Heart in cui abbiamo scritto:

Atomic Heart è in tutto e per tutto un buono, ma imperfetto titolo d'esordio. Getta le basi narrative per un mondo di gioco credibile ed interessantissimo, ma veicola una trama quanto mai confusa, lacunosa, sospinta da continui spiegoni. Architetta un gameplay derivativo, certo, ma di per sé funzionale, per poi essere annacquato in combattimenti inutilmente adrenalinici e soverchianti. Introduce un sistema di poteri sovrannaturali sulla falsariga di Bioshock, ma poi li rende scarsamente efficaci quando più conta. Ostenta una direzione artistica convincente ed un comparto grafico di tutto rispetto, ma soffre di continui cali di frame-rate e mostra il fianco a bug e crash. Non siamo di fronte ad un FPS perfetto insomma. Eppure, c'è del carattere, c'è quantomeno una visione d'insieme intrigante che non potrà che attrarre i fan della fantascienza, di distopie, di giochi simili al già citato Bioshock, che resta modello inarrivabile per i ragazzi di Mundfish. Il modo migliore per godersi Atomic Heart, in definitiva, è di farlo senza aspettarsi grandissime cose. Perché tra un inciampo e l'altro, saprà sicuramente sorprendervi grazie all'ampia mappa che vorrete esplorare in lungo e largo a caccia di side quest e potenziamenti; all'arsenale non certo originale ma godurioso; ad una narrazione emergente che dipinge i confini di un mondo immaginario davvero intrigante. Avrebbe potuto essere molto meglio, non c'è dubbio, ma ci troviamo sicuramente di fronte ad un buon gioco con qualche difetto con cui dovrete fare i conti.