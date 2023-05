Alone in the Dark, nuova presentazione annunciata per il 26 maggio

Alone in the Dark verrà mostrato nel corso di una nuova presentazione venerdì 26 maggio alle 2.00 del mattino, ora italiana: lo ha annunciato THQ Nordic, pubblicando un breve trailer di questo Spotlight completamente dedicato al reboot della saga horror.

Si tratta di una conferma rispetto ai rumor di qualche giorno fa, secondo cui Alone in the Dark sarebbe stato mostrato di nuovo questa settimana, ma del resto Tom Henderson è ormai una garanzia ed è raro che le sue anticipazioni manchino il bersaglio.

"Permetteteci di illuminare i misteri che avvolgono Alone in the Dark e di rispondere ad alcune delle più pressanti domande riguardanti il gioco", recita il comunicato stampa di THQ Nordic, specificando che il mini showcase non includerà solo un nuovo sguardo al gioco ma anche alcune "rivelazioni potenzialmente inaspettate".

Reboot del celebre survival horror sviluppato da Psygnosis, Alone in the Dark segue le vicende di due differenti protagonisti, l'investigatore Edward Carnby ed Emily Hartwood, una ragazza che decide di assumere il detective per far luce sulla misteriosa scomparsa di suo zio nella magione di Derceto.

Sullo sfondo degli anni '20 del secolo scorso, i due dovranno esplorare l'antica e inquietante villa, fra le cui mura si celano grandi segreti e incognite legate a un orrore cosmico potenzialmente in grado di far impazzire chiunque.