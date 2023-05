Alone in the Dark verrà mostrato di nuovo la settimana prossima, per un noto leaker

Alone in the Dark verrà mostrato di nuovo verso la fine della settimana prossima: lo ha riportato il noto leaker Tom Henderson, che sostiene di aver appreso queste informazioni dalle sue fonti e di solito, come sappiamo, non si sbaglia.

Annunciato con un trailer lo scorso agosto, Alone in the Dark si pone come un reboot dell'originale survival horror targato Psygnosis, sviluppato in questo caso da Pieces Interactive e prodotto da THQ Nordic.

Il gioco consentirà di controllare il protagonista storico, Edward Carnby oppure Emily Hartwood, la donna che assolda l'investigatore per scoprire che fine abbia fatto suo zio, scomparso misteriosamente fra le mura dell'inquietante villa di Derceto.

Rispetto al reboot del 2008, Alone in the Dark riprenderà l'ambientazione degli anni '20 e naturalmente i riferimenti all'horror lovecraftiano per catapultarci in un'avventura che promette di essere davvero spaventosa.

Lo scorso agosto abbiamo visto Alone in the Dark in anteprima.