The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, aggiornamento 1.1.1 disponibile: ecco le novità

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha ricevuto un aggiornamento che porta il gioco alla versione 1.1.1, introducendo alcune novità e risolvendo in particolare un bug legato a una delle missioni principali della campagna.

Come sappiamo, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sta macinando numeri incredibili, e nonostante il suo gameplay particolarmente sfaccettato non si è presentato al lancio con una quantità notevole di glitch, anzi.

Le note della patch 1.1.1 riportano la risoluzione di un problema che in alcuni casi impediva ai giocatori di completare la missione "La Porta Chiusa", pur rispettando tutte le condizioni per poterlo fare, bloccando dunque la progressione.

La cosa interessante è che scaricando l'update anche gli utenti che avevano riscontrato tale inconveniente potranno risolverlo, senza dover dunque rinunciare all'attuale salvataggio. Nell'aggiornamento sono inclusi inoltre diversi fix minori e non specificati.

