The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, giocatori inventano modi ingegnosi per accarezzare i cani

Il team di Eiji Aounuma non ha inserito un animazione specifica per accarezzare i cani in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ma questo non ha impedito ai giocatori di inventare dei modi ingegnosi per sopperire questa mancanza ed elargire un po' di meritate coccole ai migliori amici dell'uomo.

Come abbiamo riportato in precedenza, come in Breath of the Wild anche in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom non è possibile accarezzare i cani, nonostante gli sviluppatori si siano presi la briga di creare delle animazioni specifiche per far fare le feste a queste animali.

C'è chi è riuscito a ovviare al problema, come l'utente Twitter @noah che ha creato un vero e proprio macchinario per le coccole: un lungo braccio di legno con estremità circolare che simula ciclicamente il gesto di una (energica) carezza. Come possiamo vedere nel video qui sotto, il soggetto dei test non pare disprezzare il risultato.

Meno elaborato il metodo utilizzato da @QuillerKween, che equipaggiando un determinato oggetto fa allungare il braccio di Link, per poi eseguire dei movimenti in avanti e indietro per simulare delle carezze.

Rimanendo in tema di curiosità legate a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, sapevate che il potere Ultramano è un omaggio alla storia di Nintendo?