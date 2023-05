EA Sports FC 24 sarà un grande successo anche senza la licenza FIFA, dice Electronic Arts

Electronic Arts è assolutamente fiduciosa che EA Sports FC 24 si rivelerà un grande successo anche senza la licenza FIFA che ha portato al cambio di nome della serie, il che chiaramente potrebbe confondere alcuni giocatori nel prossimo futuro.

Lo ha dichiarato David Jackson, il vice presidente del brand, in un'intervista con il Mirror, dove inoltre ha spiegato che questa importante svolta per la serie ha portato anche a un cambio di mentalità e di conseguenza "nuove e appassionanti esperienze" per i giocatori.

"EA Sports FC è la nostra visione futura. Penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro e abbiamo avuto un ottimo rapporto nel tempo con l'organizzazione FIFA, ma ora è il momento giusto per noi di avventurarci in un nuovo percorso, essere in grado di soddisfare le aspettative dei giocatori, e riteniamo di poterlo fare al meglio", ha detto Jackson.

"È un cambio di mentalità per noi. Ora pensiamo in modo molto espansivo alle opportunità e le aree in cui vorremo sfruttare per creare esperienze per i fan del futuro. Abbiamo un enorme fiducia in ciò che saremo in grado di portare sul mercato entro la fine dell'anno".

Jackson ha ribadito che anche senza licenza FIFA, i giocatori possono aspettarsi comunque una vasta gamma di contenuti come in passato, tra cui 700 squadre e 30 leghe.

"Ci sono due cose che sono davvero importanti per noi e per i nostri giocatori. Una è l'autenticità. Quindi abbiamo 19.000 giocatori, 700 squadre e 30 leghe in gioco in questo momento. Questa autenticità è fondamentale per un'esperienza EA Sports e continuerà ad esserlo in futuro. L'altra cosa davvero importante per noi è l'innovazione e la nostra abilità nel creare nuove e appassionanti esperienze che i fan si aspettano da noi di EA".

Per conoscere tutti i dettagli su EA Sports FC 24, tra cui data di uscita e squadre incluse, dovremo attendere la presentazione ufficiale di Electronic Arts, che stando alle fonti di Tom Henderson dovrebbe svolgersi a circa metà luglio.